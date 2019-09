15 Tonnen – so viel wiegen im Durchschnitt drei Flusspferde zusammengezählt. Dieses Gewicht an Lebensmitteln haben seit Juni ehrenamtliche Mitarbeiter der Team Österreich Tafel in Gmünd verteilt.

Bei diesem Angebot können sich diejenigen Personen gratis mit Lebensmitteln eindecken, die Unterstützung notwendig haben. Und das sind nicht wenige: 3.105 Mal wurde die Tafel bereits aufgesucht. Das sind beeindruckende Zahlen. Sie zeigen, dass ein solches Angebot im Bezirk Gmünd dringend nötig war.

Ein Betroffener, der das Angebot der Tafel nutzt, schilderte der NÖN, was das für ihn bedeute: eine Erleichterung für den Alltag. Leute mit wenig Geld können dieses so für andere lebensnotwendige Ausgaben, wie etwa die Miete, nutzen.

Ein Dank gebührt auch den Freiwilligen, die sich engagieren. Sie sammeln die Lebensmittel von regionalen Anbietern ein und verteilen sie. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit und verdient Dankbarkeit.