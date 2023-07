Einfach traurig

Im Zusammenwirken von Menschen entwickeln sich Situationen manchmal in eine Richtung, die von außen nicht mehr nachvollzogen werden kann. Der Endlosstreit zwischen Betreiber und Bank um ein Hotelprojekt in Litschau gehört dazu, zumal sich mit der Bank eine der Seiten wegen ihrer Vertraulichkeits-Verpflichtung nicht öffentlich äußern kann.

Ein Rohbau entsteht in Eigenregie. Die Bank macht über 1,5 Mio. Euro locker, stoppt 2017 die Finanzierung, stellt die Kredite fällig, leitet ein Verfahren gegen den Betreiber und dessen Firma ein – aber ohne den Prozess zu starten. Jahrelang sprechen die Anwälte miteinander, der Rohbau wird zur Bauruine. Der Betreiber sitzt darauf fest, weil er durch das Verfahren auch keinen anderen Investor findet. Letztlich muss er selbst das Gericht bemühen, damit das Verfahren anläuft und die Sache geklärt wird. Und: Er wird vom Beklagten zum Kläger, fordert Schadensersatz in Millionenhöhe durch den Stillstand ein.

Was hier auch immer gelaufen sein mag: Traurig, dass das Projekt auf eine solche Schiene gelangte. Am Ende wird für eine Bauruine wohl mehr Geld in den Sand gesetzt sein, als die Fertigstellung gekostet hätte.