Einigkeit am Weg zur Erfolgsstory

Gmünd und Schrems, das sind im Fußball zwei Welten. Genauso in der Lokalpolitik. Trübt in Schrems Uneinigkeit die aktuellen Kernthemen für die Lebensqualität – Umgestaltungen von Stadtpark und Hauptplatz –, so herrscht beim Nachbarn zur wichtigen Entwicklung des Sport- und Freizeitzentrums seit dem Start politische Einigkeit.

Leichter macht es wohl der Aspekt, dass hier kein großes Paket mit vielen Nuancen, über die munter gestritten werden könnte, geschnürt wird – sondern man sich Schritt für Schritt einer Vision nähert. Ein Projekt bedingt nicht sofort das nächste, schließt es aber nicht kategorisch aus. Zuerst ging es ums Eislaufen, nun um die Sommernutzung für Basketball, nach Fertigstellung der neuen Tennisplätze wird es vermutlich um die Verwendung der fünf dann nicht mehr benötigten alten Courts gehen.

Auch in Gmünd ist ein Batzen Geld im Spiel. Das könnte in einer Stadt, in der die Führung wenig Angriffsflächen bietet, politisch genutzt werden. Dass trotzdem, und trotz mancher Spannungen der vergangenen Wochen, alle Fraktionen an ihrem Bekenntnis zur Entwicklung des alten SV-Platzes festhalten, stimmt positiv: Die Gmünder Erfolgsstory kann in die nächste Runde gehen.