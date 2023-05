Es schlägt 14

Als das Gmünder Strandbad 2022 aus der Konkursmasse des früheren Besitzers verkauft wurde, war online von Sorgen um die Zukunft des gut 50ha weiten Gebietes mit Wäldern, der 2019 aufgelassenen Sandgrube und dem Strandbad an sich zu lesen. Ein Bauunternehmer hatte als neuer Eigentümer angekündigt, das Areal gemeinsam mit einem aus etlichen Tourismus-Projekten erfahrenen Entwickler als „Ökopark Sandgrube 14“ in die Zukunft führen zu wollen. Teil der Vision sind auch die Reaktivierung der Sandgrube, Energiegewinnung aus dem Wald und mittels Photovoltaik. Zugleich ist das Areal ein hoch sensibles Ökosystem mit einer Reihe an geschützten Bewohnern.

Jetzt betreffen die ersten Neuigkeiten zum Ökopark kein Verbauen des Naturraums: Vielmehr geht es um Maßnahmen der Stadt als Pächterin für einen rücksichtsvolleren Umgang mit Mensch & Natur – auf Wunsch des Eigentümers hin. Oft sind es Bevölkerung oder Behörden, die Investoren und Entwickler davon abhalten müssen, etwas Dummes zu machen. Toll, dass es auch anders geht.