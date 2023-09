Es wird fehlen

Eindeutig hat er es öffentlich nie ausgesprochen, nun tut er es doch: Es wird kein 20. Oktoberfest in Leopoldsdorf geben, heuer sowieso nicht mehr, und auch später nicht, sagt der langjährige Gastgeber Siegfried Riedl. Genauso ungeplant, wie er 2000 mit einem einfachen „Bierfest“ die Grundlage für das später größte Oktoberfest Österreichs geschaffen hatte, kam auch das Ende: Das Jubiläum musste 2020 und dann auch 2021 wegen Covid abgesagt werden. Ein Frühschoppen als Ersatz war also auch ein Abschied der, wie Landtags-Präsident und Dauergast Karl Wilfing sagte, „Mutter aller Oktoberfeste“ im Land. Die Gründe leuchten angesichts des massiven personellen Aufwands im 200-Seelen-Ort bei aus dem Boden schießender Konkurrenz ein. Nach dem Covid-Frust war die Luft draußen.

Was bleibt, ist die Erinnerung an Jahre, in denen die Wies'n in „Poids“ mit Gästen wie DJ Ötzi, Seer oder Nockalm-Quintett zu einem der überregional bekanntesten Events des Waldviertels wurde, Leben in die abgelegene Region brachte, Jung & Alt an einem Ort zusammenführte – und zeigte, was geht, wenn alle zusammenhelfen. Man kann zu Brezn-, Weißwurst- und Bier-Partys stehen, wie man mag, jene der Famiilie Riedl wird definitiv fehlen.