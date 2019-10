Das im Schremser Naturpark ausgestellte Modell eines Wehrmacht-Fliegers im Zweiten Weltkrieg sorgte doppelt für Debatten: Erst bemängelte die scheidende SP-Mandatarin Prinz die fehlende Einbindung des Fliegers in den Gesamtkontext des Krieges, dann löste sie damit online heftige Reaktionen gegen ihren Protest aus.

Wie auch immer man die Sache bewertet, in einem hat Viktoria Prinz nicht unrecht: Die Zeit des Nationalsozialismus, die für viele Orte im Bezirk und vor allem die Bezirkshauptstadt einigermaßen dokumentiert ist, ist aus Schremser Sicht kaum erforscht. Wie war das Leben damals? Wer waren die Handelnden?

Was wurde aus den jüdischen Geschäftsleuten? Was hat es mit Zwangsarbeitern im Steinbruch auf sich? Einige Historiker bissen sich an ähnlichen Fragen in Schrems anhand der Quellen die Zähne aus. Es wäre Zeit für eine professionelle Aufarbeitung dieses Kapitels: Wenn wir aus der Vergangenheit lernen sollen, dann müssen wir sie zuerst kennenlernen können.