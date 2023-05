Grüner Park

Es grünt so grün im Access-Industrial-Park in Gmünd/České Velenice – welcher Wirtschafts- und Industriepark kann schon Ähnliches von sich behaupten?

Für den Access- Park ist das aber keine wirkliche Auszeichnung, weil dort, wo es so schön grünt, eigentlich reger Zugverkehr herrschen sollte: Mehr als 25 Jahre ist es her, seit Abgeordnete von Rot und Schwarz einander in Jubeltönen überschlugen, weil die Einigung für den Bau eines Anschlussgleises an die Franz-Josefs-Bahn von tschechischer Seite gelang. Finanziert wurden die dreieinhalb Kilometer großteils durch EU & Bund. Den Bedarf gab und gibt es, sagt der Accesspark-Chef. Nur braucht es halt auch die Rahmenbedingungen dafür. Die scheinen bis heute nicht geschaffen. Ein vorgesehener Anschluss auch auf österreichischem Boden wurde nie realisiert, der böhmische Anschluss verschwand nach einem Festakt im Jahr 2000 auch medial von der Bildfläche.

Schade um all die Bemühungen. Das Geld wäre aus heutiger Sicht für ein kurzes Parallelstück zur Solotrasse auf der FJB besser angelegt gewesen.