Das zweite Coronajahr beginnt mit Neuigkeiten aus einer Branche, die vom Virus immer noch gebeutelt wird: Das Gasthaus „Zum Waldviertler Sepp“ hat einen neuen Eigentümer. Das ist nach vielen Jahren, in denen die Zukunft des wichtigsten Lokals in Schrems in den Sternen gestanden war, sogar eine außergewöhnlich gute Nachricht.

Warum? Weil es nicht nur bedeutet, dass ein Lokal in einer schwierigen Zeit überhaupt erhalten bleibt – sondern auch, dass es aktiv in die Zukunft geführt wird. Maria und Werner Trinkl haben das vor bald 50 Jahren mit mutigen Investitionen, die bis heute wirken, getan. Jetzt hat Franz Steiner das Haus erworben – wie er sagt, nicht zum Geldscheffeln, sondern weil es ihm ein Anliegen ist. Er will es sanft modernisieren und mit einem Pächter weitermachen. Steiner ist einer der innovativen Köpfe des Bezirkes, der die Achtung vor dem Besonderen vor seiner Haustür nicht verloren nicht. Ihm ist zuzutrauen, dass er den Charme des Hauses erhält – und es zugleich auch fit für eine nächste Generation macht.