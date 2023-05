Der Laden vorm Hof mit Eiern, Erpfi oder Säften aus eigener Erzeugung feiert einen Siegeszug durch den Bezirk. Hinsichtlich Geschäften, die auch sehr frische Artikel wie Obst & Gemüse aus der Region in hoher Dichte führen, sieht es noch mager aus. Der organisatorische Aufwand und das Risiko im Handel mit verderblicher Ware sind groß. Der Gmünder Wochenmarkt wurde im Sommerhalbjahr zur Option, auch in Kombination mit den Nahversorgern im Zentrum. Jetzt will ein bewährter Standbetreiber des Wochenmarktes diese Lücke ganzjährig schließen.

Er will in Schrems über einen Verein einen Hofladen mit regionalem Angebot aufbauen, der den Gang in den Supermarkt tatsächlich hinfällig macht, spricht von gut zehn Mitstreitern und 20 weiteren Lieferanten. Die Hilfe zur Selbsthilfe der Schremser Stadtführung, die nach erfolgloser Pächtersuche für ihr Geschäftslokal in der alten Schule auf den Mietkosten-Erlass zum Start umschwenkte, scheint zu greifen. Das Projekt hat das Zeug zur Erfolgsgeschichte. Zu wünschen wäre das allen – vor allem uns Konsumenten.