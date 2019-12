Die NÖN hatte im Februar erstmals dazu berichtet, jetzt schuf der Gemeinderat die Basis dafür: Die Bezirkshauptstadt will die Leerstands-Problematik in ihren Stadtzentren in die Hand nehmen, mit professioneller Betreuung Belebung erreichen.

Zersiedelung fügt sich gut ins Bild vom Haus mit Garten im Grünen. Sie bedingt aber bei abnehmender Einwohnerzahl, dass ein Lebensstandard mit kurzen Wegen ins Geschäft, zur Arbeit, in Schule oder Kindergarten immer schwerer aufrecht zu erhalten ist, Infrastruktur verschwindet, Stadtbilder durch leere Auslagen und bröckelnde Fassaden veröden.

Dazu kommt, was zunehmend als Problem erkannt wird: Im Grünen wird gebaut, im bebauten Gebiet bleiben Böden unter leerem Altbestand versiegelt – viele kleine Beiträge zur oft beschriebenen Klimakatastrophe. Es braucht dringend Anreize für Sanierung, Vermittlung, Nach- und vielleicht Neunutzung leerer Innenstadt-Flächen, Förderungen auch für gewagte neue Ideen. Das Thema ist brisanter denn je.