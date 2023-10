Hoher Preis

Erinnerungen an ÖVP-„Wendekanzler“ Schüssel – der 1999 für den Fall von Platz drei bei der Nationalratswahl den Gang in die Opposition ankündigte, dann als Dritter eine folgenschwere Koalition mit der FPÖ einging – in Heidenreichsteins Gemeinderat: Nachdem Stadtchef Kirchmaier (SPÖ) zurückgetreten war, hatte Vize Weikartschläger nach langen Spekulationen angekündigt, ihre ÖVP werde in der Nachfolgefrage keinen Gegenkandidaten zum SP-Vorschlag Alexandra Weber nominieren. Im Stillen wurde offenbar trotz des aufrechten Arbeitsübereinkommens mit der Mehrheitsfraktion SPÖ doch der Umsturz vorbereitet, zu dem dann nur eine Stimme fehlte. Manche fühlen sich im Bild einer Partei bestätigt, die um jeden Preis an die Macht will.

Welche Macht hätte die ÖVP in der Burgstadt? Grün erklärte früh, für Machtspiele ohne Not nicht zu haben zu sein, Mehrheiten gegen die SPÖ sind durch die Mandatsverteilung somit kaum möglich.

Als Preis für das Geschehene droht ein Vertrauensverlust zwischen zwei eigentlichen Partnern: Die ÖVP hat früh, als längst noch für die Bevölkerung zusammengearbeitet werden sollte, den Kampf um die Gemeinderatswahl 2025 eröffnet. Die Neuauflage von SPÖ & ÖVP wird's danach kaum noch spielen.