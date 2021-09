Die besten Betonbauer Europas arbeiten bei einem Familienbetrieb in hundertprozentigem Privatbesitz aus Gmünd. Genau passend zur Waldviertler Jobmesse und einem Themenschwerpunkt der NÖN über den Stellenwert und die Zukunft der Lehre kamen die Goldmedaillen des Leyrer+Graf-Duos bei den „EuroSkills“. Ihr Erfolg passt auch genau in diese Zeit, in der Betriebe landauf und landab durch Materialengpässe und Personalnöte geplagt werden, und die von unglättbar scheinenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch den Umgang mit einem Virus geprägt ist: Das Strahlen in den Gesichtern der zwei Fachkräfte tut gut, auch weil es der Ausdruck für das ist, was mit Ehrgeiz, Ausdauer, Talent und Unterstützung durch den Dienstgeber aus eigener Kraft erreichbar ist – und welches Glücksgefühl durch ehrliche Arbeit erlangt werden kann.

Eine bessere Werbung für den Lehrberuf als die Siegerbilder von Daniel Mühlbacher und Georg Engelbrecht gibt es nicht.