Noch bevor ein erster Akt der „Vergrämung“ durch Gummimunition oder Schreckschuss im Bezirk gesetzt wurde, soll die nächste Stufe im Umgang mit der Rückkehr des Wolfes ins Waldviertel erklommen werden. Das dürfte dann etwa so aussehen: Ein „Problemwolf“ wird geortet und der Gemeinde gemeldet, die informiert die Bezirkshauptmannschaft, die im Fall der Fälle als „letztes Mittel“ den Abschuss beauftragt. Die Frage ist, wie das ablaufen soll, wenn der Wolf in unserem Bezirk bislang noch nicht einmal geschreckt werden konnte.

Dennoch wird die Novelle das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung erhöhen. Bloß breiten sich Wölfe international aus, können ohne Rücksicht auf Ländergrenzen zig Kilometer pro Tag herunterspulen. Die Herausforderungen dieser neuen Situation, die im Wolfmanagement-Plan vor sechs Jahren auch in Abstimmung mit dem Land NÖ beschrieben wurden, bleiben daher wohl bestehen. Die im Plan verankerte große Initiative zum Herdenschutz ist nicht in Sicht, genauso wie die ebenso festgelegte sachliche Info-Offensive. Beides bräuchte es dort, wo Wolfsrisse zuletzt für massive Irritation gesorgt hatten, weitaus nötiger als die vage Aussicht auf den ersten offiziell geschossenen Wolf.

