Kraft von innen

Klar, es klingt auf den ersten Blick sperrig, was sich im Norden um Eisgarns Gemeindechef und „Mitanaunda“-Vereinsobmann Günter Schalko gerade entwickelt. Von der „Community Nurse“ und der Initiative „Nachbarschaftshilfe Plus“ wurde bereits berichtet, jetzt ist vom neuen Pilotprojekt „Care4Caregivers“ die Rede.

Wie immer lohnt auch hier der zweite Blick. Der offenbart ein dichter werdendes, kostenloses Netz im Kampf gegen Überforderung, Hilflosigkeit, Vereinsamung, Alleingelassensein im dünn besiedelten ländlichen Raum. Ein Netz, das auf sechs Gemeinden übergegriffen hat, neben ehrenamtlicher Hilfe im Alltag auch soziale Bereiche und professionelle Gesundheitsberatung umfasst. Jetzt wird ein weiteres Thema angegangen: die Unterstützung pflegender, oft praktisch oder mental massiv überlasteter Angehöriger. Klingt so schon weniger sperrig, muss in der Praxis freilich trotzdem erst seinen Weg finden. Aber: Hier wird nicht gejammert und nach oben hin gefordert, sondern an der Basis vernetzt und gehandelt. Bravo!