Leben am Land

Frische Luft, Natur, Ruhe, billiges Wohnen und dank Glasfaser mobiles Arbeiten auch aus hinteren Ecken des Waldviertels: Als 2020 die Pandemie in die City zog, erlebte das Land einen Imagewandel zur Gegend, in der man doch eh super leben könnte. Könnte. Heute wissen wir für den Bezirk Gmünd, dass es regen Zuzug gibt, der aber die massive Überalterung nicht annähernd wettmachen kann. Innerhalb dieser drei Jahre ging die Einwohnerzahl der Größe der ganzen Gemeinde Reingers verloren.

Vielfach wurde auch in der NÖN vor den fatalen Folgen der beispiellosen Abwanderung im 20. Jahrhundert gewarnt, jetzt sind sie da. Dass im einstigen AMS-Problembezirk heute Tiefstwerte bei Arbeitslosigkeit und völlig utopische Rekorde an freien Stellen trotz rückläufiger Beschäftigtenzahlen möglich sind, sagt alles. Es fehlt zunehmend das Öl, um den Motor am Laufen zu halten, in der Wirtschaft und allen Bereichen der Gesellschaft: Schluss mit Schönfärberei, politischen Floskeln, Einzelmaßnahmen! Es braucht radikales, strukturiertes Vorgehen gegen das Ausbluten der Region – jetzt!