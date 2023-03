Lösung gesucht - nicht das Problem

Bleibt es dabei, dann wird 2023 ein gutes Jahr für die Nutzer und Anrainer entlang zweier hochfrequentierter Straßenzüge in Gmünd: Das Land NÖ will die Schremser Straße (eine Landesstraße) sanieren, die Stadt Gmünd will sich das Mittelstück der „Einkaufsmeile“ vorknöpfen – die zwei wildesten Rumpelpisten der Bezirkshauptstadt gehören bald der Vergangenheit an. Und, für die Lebensqualität in der Stadt besonders wichtig: Beide sollen am Ende auch radfreundlicher sein.

In der Schremser Straße geschah in der Hinsicht schon 2022 einiges, für die Emerich-Berger-Straße fordern Fragen der Umsetzbarkeit noch die Planer. Die Herausforderung dort: Eine gute, sichere Lösung ist nicht einfach zu finden, weil ein Geh- und Radweg fast nur zwischen Straße und den vielen Parkplätzen umsetzbar ist, Pkw-Lenker hier im Gewirr aber auch schon ohne Biker teils die Übersicht verlieren. Die Stadtführung könnte es sich leicht machen, das teure und platzraubende Vorhaben mit guten Gründen beiseiteschieben. Gut, dass sie hier nicht das Problem, sondern die Lösung sucht.