Sanierung und Ausbau des Stadtamtes Schrems – die zumindest bis zur Eröffnung unendliche Geschichte eines politischen Tauziehens. Hier der SP-Bürgermeister, der ein für eine Gemeinde immer prestigeträchtiges Projekt vorantreibt. Da die VP-Opposition, die eben verhindern will, dass Steuergeld für ein Prestigeprojekt draufgeht. Sie prüft, ob auch alles seine Rechtmäßigkeit hat, mahnt Sparsamkeit und Aufträge möglichst in der Gemeinde ein. Stadtchef Harrer selbst konnte sich dabei nach manch holpriger Aktion in den ersten Amtsmonaten weitgehend aus der Schusslinie bringen: indem er den für Planung und Abwicklung bezahlten Architekten zu den Sitzungen einlädt. In Kernfragen muss also primär dieser argumentieren, nicht Harrer.

Das alles ist Politik. Das ist nicht nur schlecht. Weil es im Idealfall die treibende Kraft und die Kontrollinstanz aufeinander prallen lässt und doch verbindet – und weil am Ende sowieso die Bevölkerung beurteilt, was sie vom Ergebnis halten soll.