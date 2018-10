Als Wissenschafter einst den Begriff „Meinungsführer“ prägten, definierten sie Menschen, die überdurchschnittlich hoch informiert waren und an deren Rat sich folglich überdurchschnittlich viele Mitbürger orientierten.

Im 21. Jahrhundert ist nicht mehr klar auszumachen, wer wann und warum ein „Influencer“ ist. Recht zu haben scheint häufig, wer am schrillsten schreit, die extremste Kunde überbringen kann. Jüngstes Beispiel: das mögliche Wolfsrudel bei Gmünd. War am Montagvormittag von einem angefahrenen und „zwei bis vier“ weiteren Tieren die Rede, so blies sich das Volumen in Windeseile auf.

In aller (vermeintlichen) Seriosität weitergegebene „Warnungen“ sprachen am Abend bereits von „circa zehn Wölfen“. Klingt einfach besser, verschafft mehr Aufmerksamkeit. Auch Jäger distanzieren sich von der Panikmache: Etwas mulmig ist einem danach dennoch zumute, wenn man es nicht vor Anbruch der Dunkelheit aus dem Wald schafft oder frühmorgens zum Parkplatz hinterm Haus muss.

Jetzt steht Halloween vor der Tür. Lassen wir es, wenn‘s denn sein muss, kurz noch Gruseln. Und dann lassen wir bitte wieder Experten reden, die zumindest am Rande etwas mit der Sache zu tun haben. Wir tun uns damit nur selbst einen Gefallen.

Mehr zum Thema