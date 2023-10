Jüngste Beißvorfälle mit Hunden, die überregional für Empörung gesorgt hatten, sind auch bei uns ein Thema, Hundetrainer und -vereine im Bezirk Gmünd melden erhöhte Anfragen. Höchste Zeit: Während im urbanen Raum eine große Masse der Hunde nicht merkbar an der alltäglichen Masse an Menschen interessiert ist, ist die Beziehung zwischen Hund und Spaziergänger, Radler oder Läufer im ländlichen Raum eine wesentlich angespanntere. Man ist es gewohnt, von Hundehaltern erklärt zu bekommen, wie man sich zu verhalten habe, damit der „nur spielen“ wollende Vierbeiner nicht zuschnappt – das Bewusstsein für eine gute Ausbildung, Leinen- bzw. Maulkorbpflicht an öffentlichen Orten ist vielfach schlicht nicht vorhanden.

Aber käme jemand, der mit einer Waffe hantiert oder mit Tempo 100 durch den Ort brettert, auf die Idee, anderen zu erklären, wie sie sich in Sicherheit bringen? Bei Hunden ist das „Nur-Spielen-Wollen“ halt ein hinzunehmendes Ärgernis. Jemand wurde zu Tode gebissen. Das ist nicht rückgängig zu machen. Vielleicht trägt es zumindest zur Bewusstseinsbildung bei: bei unfreiwilligen „Spielpartnern“, die eine Scheu vorm Anzeigen ablegen könnten, beim Gesetzgeber – und bei Herrln.