Eigene Praxis, Jobs in einem Spital oder zwei, vielleicht noch Wahlarzt-Stunden andernorts. Ärzte tanzen mitunter auf einigen Hochzeiten. In Gmünd will ein Arzt nur den Kassenvertrag als Allgemeinmediziner um eine Kassenstelle als Gynäkologe im gleichen Haus erweitern. Das geht der Krankenkasse zu weit.

Sie ist in der Zwickmühle. Sie soll bestmögliche Versorgung, aber auch ein Maximum an Arztstellen sichern. Daher wurde Dietmar Stauffers Angebot, nach Pensionierung des Gynäkologen Heydari zwei Kassenverträge abzuleisten, abgelehnt. Also fährt provisorisch zumindest bis April ein Waidhofner Arzt für sechs Kassenstunden die Woche nach Gmünd. Die überbietet Stauffer jetzt schon als Wahlarzt. Sein Standpunkt ist nachvollziehbar, die NÖGKK pokert hoch: Kann die Kassenstelle nicht langfristig besetzt werden, verläuft sich Heydaris Patientenschaft. Eine Nachfolge wird immer unattraktiver. Das minimale Provisorium könnte zum Dauerzustand werden; genau das, was die Kasse eigentlich verhindern wollte.

