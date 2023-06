Sturmzeit bei Wirten

Wieder beginnt für ein Lokal die Pächtersuche, für ein anderes ist sie erledigt: Wir erleben historische Veränderungen am Gastronomie-Sektor im Bezirk Gmünd. Seit Monaten geht es in der Branche Schlag auf Schlag. Wer heute nach mehrtägiger Abwesenheit wieder in ein Lokal einkehren möchte, tut gut daran, zunächst zu klären, ob das überhaupt noch betrieben wird, von wem, und ob es dann noch am betreffenden Tag zur betreffenden Zeit offen hat.

Warum? Die Teuerung schlägt sich bei Wirt & Gast nieder. Dazu kommen auf Gästeseite die Erfahrungen aus der Covid-Zeit, dass gutes Essen oder gemütliches Treffen mit Freunden auch ohne Lokal geht. Beschäftigte sahen, dass ein Leben mit geregelterem Alltag gar nicht so übel und genauso leistbar ist. Bei den Wirten prallt alles aneinander – die Finanzlage, der Dauerkampf ums Personal, die eigene Work-Life-Balance. Die Melange aus allem ist, dass sich Selbstverständlichkeiten auflösen. Gäste, Beschäftigte, Wirte – nichts davon ist noch selbstverständlich. Jene, denen an diesem Zusammenspiel gelegen ist, sollten ihren Gegenübern mit Respekt und Wertschätzung begegnen: Weil es in der Gastro nur gemeinsam geht.