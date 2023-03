Teuer, aber gut

Erst im Spätherbst hatte Gmünds Stadtführung ein 450.000 Euro schweres Paket für den Start zur Schaffung eines Freizeit- und Sportzentrums beim alten SV-Platz geschnürt, jetzt kauft sie das letzte der alten Wohnhäuser im Bereich Braunauplatz-Mühlgasse. Hatten die Sozialdemokraten damals das Projekt in der allgemeinen Euphorie mitgetragen, so stemmten sie sich nun (erfolglos) gegen die ÖVP-geführte Stadtkoalition: 300 Euro pro Quadratmeter Grund samt Abriss sind ihnen zu teuer. Zurecht?

Auf den ersten Blick: ja. Andererseits hat Gmünd spätestens mit dem Start des Sole-Felsen-Bades einen massiven Aufschwung genommen, hat sich optisch herausgeputzt, hat auch in der Stadt Frequenz, eine starke Wirtschaft, trotz Wohnungsnot Zuzug. Projekte können hier gelingen, wie zuletzt eben der Eislaufplatz. Der Hauskauf ermöglicht am weiten Areal um den Mühlgassen-Parkplatz nun in toller Lage vielfältigste Optionen für aktive Gestaltung und Weiterentwicklung.

Die Chancen stehen nicht schlecht dafür, dass auch diese Rechnung aufgeht.