UWR: Optik ist nicht gut

Zogen einige Schremser im Winter die Gmünder auf, weil die sich aus öffentlichen Geldern einen teuren Plastik-Eislaufplatz leisten, so kommt aktuell zurück, was sich die Stadt Schrems leistet: Stadthalle und Unterwasserreich verschlingen pro Jahr gemeinsam fast so viel Gemeindegeld, wie die Anschaffung der Plastik-Eisfläche für viele Winter zusammen kostete.

Sinnvoll sind alle drei Einrichtungen, das Unterwasserreich auch als Ort der Natur- & Wissensvermittlung und als würdiger Empfang in einen Naturpark. Bürgermeister Müller hat recht, wenn er aktuellen Polit-Krach als Schaden fürs UWR wertet. Aber: Vier Monate lang standen intern womöglich strafrechtlich relevante Vorwürfe im Raum, vier Monate ließ er offenbar zumindest alle Mandatare anderer Parteien im Dunkeln – auch, als im Gemeinderat wieder ein Zuschuss abzunicken war und diejenige kündigte, die die Verdachtsmomente aufgezeigt hatte. Selbst wenn das Ziel wirklich war, das UWR vor Vorliegen des Prüfungsergebnisses vor Unruhe zu bewahren: Die Optik war nicht gut, der Wirbel absehbar.