Versiegelung: Mehrere Anker notwendig

Einem mutigen Unterfangen stellt sich der Verein Interkomm, wenn er Lockerungen bei erwartbaren Versiegelungs-Vorgaben fordert: Immerhin bewirbt er für 60 Gemeinden das „Wohnen im Waldviertel“. Das verspricht in der City den größten Erfolg durch das Bild einer Region, wo nicht die Welt, doch immerhin die Natur noch in Ordnung ist. Wer das Bauen ermöglicht, muss mit Widerstand nicht nur der Zuzügler rechnen: Platzt wieder ein Kanal unter heftigem Regen, dann sehen wir auch selbst, dass luftige Böden gar nicht blöd wären.

Klar ist aber, dass dünn besiedelte Gebiete vor besonderen Herausforderungen stehen. Die Pro-Kopf-Versiegelung ist größer, etwa weil die Straße zur Streusiedlung oder Agrarfläche nicht weniger Boden „frisst“ als jene zur dicht besiedelten Stadt. Fehlen Optionen für Neuansiedelungen, dreht sich die Spirale ungebremst nach unten.

Der Vorstoß ist also richtig. Es braucht aber mehr als die Beurteilung mit Augenmaß: Es braucht (auch fördertechnisch) Wege, um Altsubstanz abzutragen oder instandzusetzen. Es braucht Wege, um gehortetes Bauland und leeren Wohnraum von Eigentümern, die kein Interesse an Verkauf oder Vermietung haben, verfügbar zu machen. Und es braucht mehr Wissen dazu, was überhaupt unter welchen Umständen zu haben wäre – aber nie in Immobilien-Inseraten beworben wurde.