Fast zeitgleich wurden in den vergangenen Tagen mehr als 170 Mitmenschen aus dem Gmünder Bezirk als „Helden“ gefeiert. In einer Zeit, in der Handlungen mitunter sehr rasch zu Heldentaten stilisiert werden, haben sich alle Betroffenen die Huldigung tatsächlich verdient: die zwei Dutzend Feuerwehrleute, die Freizeit und oft auch Urlaube für einen Brand in einem weit entfernten Land opferten; die Helfenden im Impfzentrum, die bei aller Sorge um die eigene Gesundheit und die ihrer Lieben monatelang einen reibungslosen Betrieb ermöglichten; und dann der Gmünder Avia-Mitarbeiter, der im Schock des Unfalls vor der Zapfsäule mit Flammen im Motorraum wie selbstverständlich zum Feuerlöscher griff und so womöglich ganz Arges verhinderte. Was die Genannten gemeinsam haben?

Sie fragten nicht lange, schauten nicht weg und suchten keine Ausreden, als ihre Hilfe benötigt wurde. Sie waren einfach da. Damit erfüllten sie die wichtigste Helden-Eigenschaft: Sie waren Vorbilder für andere.