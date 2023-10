„Wegen Erfolges geschlossen“ – so könnte es bald bei „Sozial Aktiv“ und/oder „lebmit & bunttex“ heißen. Diese Vorstellung ist grotesk, trifft aber den Punkt: Die sozialökonomischen Betriebe sollen „arbeitsmarktferne“ bzw. langzeitarbeitslose Personen in den Arbeitsmarkt (re-)integrieren, und allzu viele infrage kommende Personen hat der Bezirk Gmünd nicht mehr. 99 Personen sind seit über einem Jahr als arbeitslos vorgemerkt, das sind minus 60% zum Oktober 2013. Das AMS errechnete zudem, dass dem Bezirk im Vergleich zum Rest des Landes deutlich mehr hoch geförderte Plätze finanziert werden.

Also holte es, vom Bund zum Sparen gedrängt, zum Paukenschlag aus – der mehr als eine Halbierung und die Fusion zweier kaum fusionierbarer Betriebe vorsieht.

Wars die hingeschmetterte Drohung, nach der ein geringeres Übel mit neuen Strukturen und maximaler Ausschöpfung der Synergien zwischen den Betrieben gar freudig angenommen wird? Was auf jeden Fall das Ziel sein muss, ist der Erhalt der in 34 Jahren aufgebauten Kompetenz: Die Schlüsselarbeitskräfte mit all ihren Erfahrungen und Lösungen für Menschen in schweren Lagen müssen erhalten bleiben. - Der Erfolg von heute ist keine Garantie für morgen.