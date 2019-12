Bevor es überhaupt begonnen hat, scheint das Meiste auch schon wieder vorbei und die Menschen erschöpft von einem einmaligen Mammutprogramm zuvor zu sein: Weihnachtsmärkte werden gestürmt, massenhaft Weihnachtsfeiern und -konzerte inszeniert, Plätzchen gebacken, Geschenke gekauft, Häuser und Wohnungen geschmückt.

Liegt da nicht auf der Hand, dass Kitsch, Kommerz und Stress die christliche Botschaft an den Rand drängen? Kann Weihnachten noch mehr sein, als ein großes, austauschbares Event in einer erlebnishungrigen Gesellschaft?

Es kommt darauf an, ob jeder Einzelne es schafft, die gesteigerte Unruhe in den Vorfesttagen, vor allem als Ausdruck einer gespannten Erwartung auf den nun folgenden Höhepunkt der Heiligen Nacht zu verstehen. Darauf, ob die Hektik der Stille weicht, die die Konzentration auf das Wesentliche erlaubt. Und darauf, ob man die aktuellen Begleiterscheinungen des Christfestes in Einklang mit dem Glauben bringt.