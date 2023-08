Weiße Flecken

Zurück vom Radurlaub, der aus dem südlichen Österreich weit durch Italien führte. Zentrale Erkenntnis: Die haben die Nase im Vergleich zu uns im Nordwesten des „Radlandes NÖ“ hinsichtlich Radeln ziemlich vorne. Sichere Radwege, zumindest Mini-Streifen außerhalb der markierten Fahrbahn, sind in südlichen Gefilden weit verbreitet. Bei uns im Bezirk Gmünd etwa werden Biker an so gut wie allen Teilen der Hauptachsen zwischen Grametten & Karlstift, Gmünd & Zwettl, Neu-Nagelberg & Waidhofen – also dort, wo das Rad etwa am Weg zum Job regelmäßig nutzbar wäre – in Trassen mit motorisierten Verkehrsteilnehmern gezwängt. Hochgefühl entsteht da keines, zumal auch die Rücksichtnahme im Süden ausgeprägter erscheint. Wenig attraktive Alternative: ein Ausweichen auf Landstraßen, Feld- bzw. Güterwege mit Umwegen, rauf & runter.

Dass bei der Sanierung der Schremser Straße vor Gmünd der schmale, holprige Radstreifen unverändert blieb, fügt sich auf den ersten Blick ins Bild. Andererseits gibt es Gründe dafür – und die Erfahrung, dass Gmünd das Radwege-Thema mehr als jede andere Gemeinde der Region mitdenkt. Man darf davon ausgehen, dass der weiße Fleck ernstgenommen wird – und verschwindet.