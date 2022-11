Zukunftsfragen

Ungewohnt scharfer Kritik ist die zuletzt fest im Sattel sitzende Gmünder Stadtkoalition aus ÖVP, AfG und FPÖ wegen Siedlungsplänen beim Harabruckteich ausgesetzt. Die SPÖ könnte sich als Opposition darüber freuen, tut sich damit aber schwer: Sie war am Projekt alles andere als unbeteiligt, steht an sich auch dazu, zumal wegen der verschärften Widmungsvorgaben des Landes ohnehin der Nostalgie-Faktor mitschwingt. Es könnte auf Jahre die letzte Siedlung in Gmünd werden.

Damit drängen Fragen anderer Art nach: Was tun mit den gar nicht so wenigen Baugründen, die Private für eigene Zwecke horten ? Was tun mit all den leeren, teils desolaten Gemäuern, die Böden versiegeln, ohne irgendeinen Zweck für die Gesellschaft zu erfüllen, und trotzdem gar nicht zum Verkauf stehen? Wie soll eine Stadt Zukunft haben, wenn es kaum mehr möglich sein wird, sich darin eine Zukunft aufzubauen?

Durch immer weitere Aufschließungen wurde diesen Fragen viel zu lange ausgewichen. Bald müssen die Gemeinden sie zwangsläufig angehen. Land und Bund dürfen sie dabei auf keinen Fall im Stich lassen.