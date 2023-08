Im Gmünder Gemeinderat hatten sich die Mandatare um die Wette gefreut, als gemeinsam grünes Licht für ein Skills Camp gegeben wurde, das durch die Stadt finanziert wird. Als Kooperation von Gym Gmünd & FH St. Pölten sollte es Ende August für drei Tage Hochschul-Luft bringen, eine Basis für Vorwissenschaftliche oder Diplomarbeiten schaffen, langfristig zum Fixangebot im Bereich Digitalisierung führen. Auch unsere größten Betriebe sind im Boot. Bloß hielten sich die (kostenlosen) Anmeldungen in Grenzen.

Das Camp musste vertagt werden. Ende September wird ein zweiter Anlauf genommen. Hoffen wir, dass die Flaute wirklich praktika- bzw. urlaubsbedingt war, das Interesse an sich vorhanden ist, der neue Termin ein Erfolg wird. Der andere Fall wäre ein denkbar schlechtes Signal: Es wäre Salz in die Wunden all jener, die seit Jahrzehnten um eine höhere technische Ausbildung kämpfen, weil deren Mangel immer noch Abwanderung gut ausgebildeter junger Menschen auslöst. Wie sehr diese hier gebraucht werden, das zeigt alleine der Umstand, dass alle im Bereich zwischen Schule, Wirtschaft und Politik an einem Strang ziehen.