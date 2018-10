Ausgerechnet die VP-geführte Koalition ging den unter SP-Führung vernachlässigten sozialen Wohnbau in Gmünd wieder an. Sie ließ erstmals wieder billige Gemeindewohnungen errichten und sprach von einem Konzept, durch das die Kosten in 30 Jahren noch vor der ersten Sanierung wieder herinnen sein würden. Die SPÖ war irritiert.

Vielleicht auch deshalb stellte sie von Haus aus die Kalkulation hinter den Plänen infrage. Jetzt räumt die Stadtkoalition ein, dass es doch nicht 30, sondern 50 Jahre zur Kredit-Rückzahlung brauche. Bei etwa 300 Euro Miete im Monat und einer um 20 Jahren längeren Laufzeit für 16 Wohnungen sprechen wir von 1,15 Mio. Euro, die über diese 30 Jahre hinaus zu finanzieren sind und noch um den Index angehoben werden. Das ist kein Klacks, sondern mehr als die Hälfte der Baukosten.

Auf welcher Basis von 30 bzw. nun 50 Jahren Rückzahlung die Rede ist, mit welchen Mitteln die erste große Sanierung finanziert werden soll, und wie sich das dann auch auf Mieten auswirken wird: Für die SPÖ ist der Schwenk in einem Prestigeprojekt von ÖVP, AfG und FPÖ ein gefundenes Fressen – das sie wohl im 2019/20 anstehenden Gemeinderats-Wahlkampf wiederkauen wird.

