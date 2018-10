„2017: Jahr der Erneuerung“ hatte die NÖN in Gmünd voriges Jahr getitelt, dazu einen um sich greifenden Bau- und Sanierungs- boom in Wort und Bild festgehalten. Die Euphorie im Beitrag hatte teils noch für Kopfschütteln gesorgt: Die „Lehman-Pleite“ in den USA hatte 2008 einen Finanzcrash ausgelöst, der auch auf uns abgefärbt, Projekte gestoppt und den Sparstift in die öffentliche Hand gelegt hatte. 2017 aber feierten viele unserer Betriebe plötzlich wieder Rekordzahlen, echter Fachkräfte-Mangel hatte hohe Arbeitslosigkeit abgelöst, Löhne kletterten auf überregionale Spitzenwerte. Die Krise war vielleicht – angetrieben aus Teilen der Politik – noch in den Köpfen, aber aus der Realität längst verschwunden.

Wenn nun Elk 70 neue Jobs oder Kunststoff-Spezialist Asma eine 7-Mio.-Euro-Investition in einen Ausbau ankündigen, dann erscheint das gar nicht mehr extrem. Wir hörten ja erst von noch weit teureren Plänen der NBG für ein Glasfaser-Werk oder von Bioma für ein Mega-Projekt mit Gemüse- und Fischzucht.

Wir haben die Beschäftigten mit Know-how und Ehrgeiz – und dazu die Betriebe, die mit Investitionen gerade die Basis für Jahrzehnte schaffen und für härtere Zeiten vorbauen. Wir dürfen auf die Zukunft vertrauen.