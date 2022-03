Krisen stärkten

So rar die Bezugspunkte der meisten Einwohner des Gmünder Bezirkes zur Ukraine bisher wohl waren, so groß ist nun der Wille, den Opfern der Angriffe aus Russland unter die Arme zu greifen. Mit wem man auch spricht, alle Beteiligten sind überwältigt vom Ausmaß und Tempo der Hilfe – die so umfassend ist, dass der Bedarf erkannt wurde, diese Energie in geordnetere Bahnen zu lenken.

Die Jahre im Krisenmodus – zuerst die Flüchtlingskrise 2015, dann die Covid-Pandemie – haben unsere Gesellschaft, aller Panikmache in Online-Foren, Boulevard & Politik zum Trotz, vielleicht erst recht zusammengeführt. Die positiven Kräfte fanden zusammen, Strukturen im Nachbarschafts-Netzwerk bis zum Hilfsverein, Zivilschutz & Co verfestigten sich, Feuerwehren wie aktuell in Eggern verzeichneten teils ungewöhnlich hohen Zulauf. Das trifft es sinnbildlich: Wenn „Feuer!“ geschrieen wird, dann wird ohne lange zu zaudern gelöscht. Das ist es, was den Bezirk stark macht.