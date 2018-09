Die beste Offensive, die beste Defensive, die meisten Punkte. Der SC Litschau ist die Mannschaft der Stunde in der 1. Klasse Waldviertel. Jahrzehntelang waren die Schrammelstädter aus dem Waldviertler Spitzenfußball nicht wegzudenken, spielten jahrelang in der Oberliga und später bis 2002 in der 2. Landesliga West. Es kamen erfolgreiche Jahre in er Gebietsliga, bis 2014 ein historischer Abstieg erfolgte. Zum ersten Mal seit 37 Jahren spielte der SCL nicht überregional.

Auch in der 1. Klasse musste man danach einige Watschn einstecken. Allerdings nahm man diese bewusst in Kauf . Man begann einen Umstrukturierungsprozess, band vermehrt die Nachwuchsspieler ein. Heute sind viele von ihnen Leistungsträger. Etwa Sebastian Jungbauer in der Offensive oder der momentan verletzte Michael Lenz (der übrigens aus Personalnot schon 2014 beim letzten Match in der Gebietsliga gegen Schweiggers in der Startelf stand) in der Abwehr. Zusammengehalten von Routiniers, verstärkt durch gute Legionäre hat Trainer Witold Sikorski die ideale Mischung gefunden.

Nach Jahren des Umbruchs und des Kaderumbaus ist der SC Litschau jetzt wieder in der Lage, um den Wiederaufstieg in die Gebietsliga mitzuspielen. Und damit wieder etwas alten Glanz ins altehrwürdige Waldstadion zurückzubringen.