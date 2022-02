Lockerung in luftiger Höhe

Nach den Monaten des Lebens in einem Netz aus Regeln und (angedrohtem) Zwang wirkte es fast surreal, was ausgerechnet am historischen Zenit der Covid-Infektionslage im Bezirk Gmünd verkündet wurde: Bereits mit 5. März sollen fast alle Einschränkungen inklusive der vielsagenden „G‘s“ und (mit Ausnahmen) der Maskenpflicht fallen.

Das ist nicht deshalb gerechtfertigt, weil der Druck aus Bereichen wie Schule, Handel, Kultur oder Sport massiv war. Es ist gerechtfertigt, weil die Lage im Gesundheitsbereich das zulässt: Alleine im Bezirk Gmünd hat aktuell jeder 30. Einwohner Covid, mehr als je, Todesfall wurde in vier Wochen aber kein einziger mehr registriert. Besiegt ist das Virus nicht. Doch Omikron hat es nicht nur stark gestreut, sondern vorerst zumindest geschwächt. Es ist Zeit, Verantwortung an die Bevölkerung zurückzugeben. Jetzt liegt es an uns, das Handeln wieder weniger an Regeln, aber im eigenen Interesse mehr am Hausverstand zu orientieren.