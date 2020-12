Wenn aus einem „Garten der Menschenrechte“, der auch über die Meinungsfreiheit aufklären sollte, die Meinung eines renommierten Menschenrechtlers verbannt wird – dann erinnert das irgendwie an den Lauf im Hamsterrad. Elf Jahre lang war seine Texttafel mit dem Satz zum „politischen Klima der Ausländerfeindlichkeit in Österreich“ in Lauterbach frei zu lesen. Dann wurde sie ohne Vorwarnung abgebaut, im Gemeinde-Bauhof verstaut. Für die Zeit, nach der auch mit anderen Experten darüber beraten wurde, heißt es nun.

Klar, man kann die Meinung des Professors kritisieren, sich empören, sie diskutieren. Aber: Die Erstellung der Tafel wurde einst von der Gemeinde mitfinanziert, begleitet und genehmigt. Sie tauchte nicht über Nacht auf und war dringendst zu entfernen, sondern hing seit Jahren dort. Die Art der Demontage erinnert etwas an andere Ereignisse, für die das Waldviertel mitunter belächelt wird – etwa den Abbau der Grab- und Kultstätte „Tumulus“ 2016 in Schrems, die selbst in offiziellen Unterlagen der Gemeinde beworben war.

Das Glück in Lauterbach: Die Tafel ist nur weg, nicht zerstört. Man kann noch drüber reden, eine für alle akzeptable Lösung finden.