Es ging uns im zu Ende gehenden Jahr, aller Stimmungsmache zum Trotz, gut im Bezirk Gmünd. So gut, dass wir es uns leisten konnten, den Wolf trotz Fehlens persönlicher Bezugspunkte als vermeintliches Problem des Jahres zu diskutieren (zwei der vier meistgelesenen Beiträge auf gmünd.NÖN.at handeln davon).

Im Schatten von „Meister Isegrim“ pirschte sich etwas heran, das uns eher beschäftigen sollte: Die Jahre der Abwanderung schlagen sich allmählich in echter Arbeitskräfte-Knappheit nieder. Die Beschäftigung im einstigen AMS-Nachzüglerbezirk schnellte in ungeahnte Höhen, im Gleichklang mit den Budgets von Betrieben für die Personalsuche. Die Klagen über nicht besetzbare Stellen häufen sich. Die NÖN reagierte mit erfolgreichen Extras zur Vielfalt am regionalen Arbeitsmarkt: Wir alle sind gefordert, mit dem Mythos aufzuräumen, dass es gute und sichere Arbeit nur in der Ferne gibt. Kann der Personalbedarf nicht erfüllt werden, hemmt das die Entwicklung unserer Betriebe. Was dann droht, das haben wir lange genug vor unserer Haustür erlebt.