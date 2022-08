Die Reaktionen auf die NÖN-Story zum beabsichtigten Antreten Heini Staudingers bei der Bundespräsidentenwahl deckten das ganze Spektrum zwischen Fake-Alarm, Kritik, Lob und Dank für den Mut ab. Das Thema bewegte, die NÖN-Meldung wurde medial in Windeseile zwischen Burgenland und Vorarlberg übernommen.

Warum? Staudinger ist formal „nur“ Chef von 150 Leuten im Waldviertel und weiteren 150 in Gea-Läden. Aber er ist aus 2012 noch vom Streit um ein alternatives Finanzierungsmodell in Erinnerung – als einer, der das Sekkieren braver Klein- & Mittelbetriebe satt hat und tut, was zu tun ist. Die Sehnsucht nach solchen Typen wurde mehr statt weniger. Ob er mit dem ungewöhnlichen Mix als intellektueller „Alt-Linker“, nach eigener Aussage „Stockkonservativer“ und vehementer Impfgegner das Präsidentenmatch echt aufmischen wird? Schwer zu sagen. Aber: Die 6.000 Unterstützungs-Erklärungen für ein Antreten schafft Heini Staudinger wohl locker – mitspielen wird er auf jeden Fall.