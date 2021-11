Ungewohnt ruhig war es am Freitag in der Elk-Arena in Schrems. Die Fanatics unterstützten die Mannschaft gegen Spratzern nicht, als Protest aufgrund der jüngsten Leistungen. Man kann über die Sinnhaftigkeit solcher Aktionen streiten, machen sie es dem Team letztlich noch schwerer. Den Frust der Fans, die sich Woche für Woche die Seele aus dem Leib schreien, um ihren Verein erst wieder verlieren zu sehen, muss man aber verstehen. Die Fans wussten, dass es durch den Kader-Umbau, gepaart mit Ausfällen, in der 1. Landesliga nicht leicht werden würde, dass die Neuzugänge Notlösungen waren. Dass das Team kämpft und alles gibt, um zu punkten, muss sich aber jeder Zuschauer erwarten können. Eben das ließ der ASV oft vermissen. „Söldner aussortieren!“, fordern die Fans. Es liegt an den Spielern, im Herbst das schlimmste noch zu verhindern. Danach wird es die eine Nagelprobe für den Vorstand, den „Söldner“-Missstand in der Winterpause zu beheben.