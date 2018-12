Christian Hersch und Markus Fürlinger treten beim SC Amaliendorf an die Stelle von Helmut Anderst. Das war von Beginn der Trainersuche an die naheliegendste Lösung. Nach der Präsentation am Sonntag waren dennoch einige Beobachter überrascht. Man hatte wohl nicht mehr damit gerechnet, dass sich der SCA jetzt doch für die interne Lösung entscheidet. Wenn zwei aus dem bestehenden Trainerteam übernehmen, dann haftet dem immer etwas der Geruch der Notlösung an. Das ist es aber in diesem Fall nicht. Schon alleine die Tatsache, dass diese Variante von Beginn an ernsthaft in Betracht bezogen wurde, zeigt, wie sehr man den beiden vertraut.

In dieser Phase war es nicht nur die naheliegende, sondern auch die richtige Lösung. Das neue Trainer-Duo kennt die Mannschaft in- und auswendig, weiß, wie es die Spieler anpacken muss und weiß auch, wo es noch Potenzial gibt. Man kann gleich mit Vorbereitungsstart voll an die Arbeit gehen, ohne sich vorher erst kennenlernen zu müssen. Das ist nicht nur ein Zeitvorteil, sondern gleichzeitig der Grundstein dafür, sich weiter an die Fersen von Schrems heften zu können.

Hersch sagt, eigentlich könne er nur verlieren. Das stimmt nicht. Es ist sogar viel Potenzial da, damit der SCA als Gewinner aus dem Trainerwechsel hervorgeht. Und dafür muss er noch gar nicht Meister werden.