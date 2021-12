Nein, ihr seid nicht das Volk

„Wir sind das Volk“, hallte es bei der ersten Covid-Demo in Gmünd durch die Straßen, es gehe gegen „Lügen“ und „Diktatur“. Worte wie diese waren es, die bei der an sich disziplinierten Protestaktion stutzig machten: Ja, es kamen mehr als 1.500 Maßnahmen-Gegner. Die Dichte an Pkw-Kennzeichen aus anderen Bezirken lässt aber vermuten, dass ein Großteil weiter angereist war. Im „Lockdown für Ungeimpfte“ gibt’s nicht viele Optionen, etwas in der Gruppe zu erleben. Dem gegenüber steht die große Masse an Menschen, die die Maßnahmen mittragen: Drei Viertel aller Einwohner zwischen 0 und 110 waren im Bezirk bereits impfen. Die Regierung vereint seit der Wahl 2019 zudem die klare Mehrheit aller Wähler auch des Bezirkes Gmünd hinter sich.

Die, die da von Lügen reden, sollten also selbst damit aufhören: Nein, sie sind eben nicht das Volk . Sie sind eine Minderheit. Regiert eine Minderheit, dann erst droht jene Diktatur, von der nun auch in Gmünd die Rede war.