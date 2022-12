Die Winterzeit wird in Gmünd endlich wieder zur Schlittschuhzeit, und nicht nur das: Die Sportvereinigung hat sich mit der Stadtführung darauf verständigt, den kaum genutzten Fußballplatz in der Altstadt und fünf alte Tennisplätze zugunsten vielfältiger Sport- und Freizeitangebote aufzulassen. Die Gegenleistung an den Verein ist mit 250.000 Euro und Hilfe beim Bau neuer Tennisplätze beim Clubhaus günstig, zumal die überlassenen Flächen den Luxus von Widmungen mitbringen.

Die politische Einigkeit ist ein großer Startvorteil. Ob der alte SV-Platz eines Tages ein starkes Sport- und Freizeitzentrum sein wird, das wird auch von der Qualität der Meinungs- und Entscheidungsfindung abhängen. Und dann wird es darum gehen, wie die Bevölkerung mit dem Angebot umgeht. Der erste Eislaufplatz aus Plastik im teichreichsten Bezirk des Landes könnte der mentale erste Prüfstein sein.

Also: Eislaufen wie damals wird‘s nicht mehr oft geben. Jetzt kommt die Gelegenheit, neue Wege zu gehen, freuen wir uns darauf.