Da sage noch einer, in der Opposition sei es schwer, aufzufallen: Die Großpertholzer ÖVP schaffte das zuletzt gleich doppelt. Der Funktionsverzicht zweier Mandatare 15 Monate nach Konstituierung des Gemeinderates und Verlustes des Bürgermeisteramtes traf mit der Verbreitung eines bissigen Pamphletes vor allem gegen den „blauen“ Bürgermeister-Nachfolger Hahn zusammen. Letzteres ist wohl Ablenkung und Signal dafür, dass der Wechsel wirklich in der Parteiführung angekommen ist, zugleich.

Dass die gleich in den Angriff geht, ist taktisch klug, kritische Opposition in jeder Gemeinde gefragt. Auch Hahn war einst nicht zimperlich gewesen, hatte Kritik aber meist mit massig Unterlagen untermauert – jeder konnte sich seine Meinung bilden. Das fehlt im VP-Wutschreiben. Als Anheizer für den Neustart taugt es dennoch, langfristig wären konkrete Quellen für Vorwürfe gut. Ansonsten könnte, wenn sie in derart geballter Form kommen, der Eindruck des bloßen Anpatzens entstehen.