Nicht hoffen

Es ist nur eine Momentaufnahme zur Saisonhalbzeit. Es ist aber auch ein durchaus bedrohliches Szenario für Fußball-Waldviertel, das sich gerade in der 2. Landesliga West offenbart. Drei Absteiger gäbe es nach aktuellem Stand. Damit wäre das halbe Waldviertel-Kontingent aus der zweithöchsten NÖ-Spielklasse verschwunden. Neben Amaliendorf und Eggenburg ist auch Schweiggers akut gefährdet.

Eggenburg hat gerade mit der Weiterverpflichtung von Interimstrainer Patrick Glanz die ersten Weichen in Richtung positiver Zukunft gestellt. Bei Schweiggers läuft wie in Amaliendorf noch die Planung. Gerade dabei hat der SCA aber nach etlichen positiven Signalen mit dem Rücktritt von Torhüter Schuller einen weiteren Nackenschlag erhalten.

Das abgeschlagene Schlusslicht kommt nicht zur Ruhe. Klar ist auch: Je mehr Absteiger es gibt, desto mehr in Richtung unmöglich rückt das Amaliendorfer Unterfangen. Am Ende lässt sich aber nur beeinflussen, was man selbst beeinflussen kann. Daher gilt für alle Waldviertler: Die eigenen Hausaufgaben erledigen. Alles andere orientiert sich am Prinzip Hoffnung.