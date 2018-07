Scharfe Worte findet Gmünds Finanz-Stadtrat und Vizebürgermeister Hubert Hauer zur jüngsten Auflistung der Gemeinden mit der höchsten Bonität Österreichs. Statistiken gehen, wie er sagt, oft an der Realität vorbei. Der Bezirk Gmünd ist in der Hinsicht ein gebranntes Kind – gerade erst hatte der NÖN-Beitrag zu einem großen Zukunftsranking mit sehr schlechtem Ergebnis des Bezirks massiv Wirbel in der Bevölkerung und in den Gemeindestuben bis zur Bezirkshauptmannschaft verursacht.

Bonität meint in dem Fall die Zahlungskraft bzw. Kreditwürdigkeit einer Gemeinde zum Zeitpunkt der Studie (in dem Fall: 2014 bis 2016) ist. Als Waldenstein jahrelang keine wirklich großen Finanzbrocken stemmen musste, baute die Gemeinde Schulden ab und holte sich jene Bonitätswerte, die sie in der Statistik weit vor brachte. De facto ist die Bonität von damals jetzt schon weg, weil die Gemeinde seither einen neuen Kindergarten baute und dafür Schulden aufnehmen musste.

Gerade das macht Hauers Kritik nachvollziehbar: Wichtiger als die Zahlungskraft ist die Balance zu Investitionen in die Infrastruktur. Sonst droht Gemeinden eines Tages ein Rückstand, den sie auch mit bester Bonität nicht mehr wettmachen können.

