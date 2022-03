Nicht nur böse

Längst ist der Klimawandel in unserer Mitte angekommen – in Form von Wetter-Kapriolen, die uns alle betreffen, und auch in Form eines steigenden Bewusstseins für das, was wir damit zu tun haben. Neubau- oder Siedlungsprojekte werden zunehmend nicht mehr nur nach ihrem Nutzen bewertet, sondern auch nach dem Schaden, der dafür in Kauf genommen werden muss. Die von einem NÖN-Leser für Heidenreichstein angestoßene Debatte reiht sich in eine allmählich bereits lange Liste auch im Bezirk Gmünd.

Das Fett kriegen meist die Bürgermeister ab, die ein Bauen im Kampf gegen Bevölkerungsverluste ermöglichen wollen. Aber: Im Schnitt kommt eine Bezirksgemeinde derzeit auf weniger als vier Online-Angebote von Haus bis Wohnung, Kauf bis Miete. Wählerisch sollte man da nicht sein. Dabei wird alleine in Gmünder Eisenbahner-Wohnungen ähnlich viel Leerstand bewusst verursacht, wie Wohnraum im ganzen Bezirk zu haben ist.

Also, was tun? Mehrere Länder wollen Leerstandsabgaben einführen. Klingt böse, aber nach einem Weg raus aus dem Teufelskreis.