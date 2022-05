Nicht nur grau

Das Gasthaus Hackl im Herzen der Gmünder Neustadt ist Geschichte. Der Beitrag in der vorigen NÖN schlug überregional wie eine Bombe ein. Tenor der Reaktionen neben vielen Worten des Dankes und Wünschen für die Zukunft: „Gmünd 2“ sei „tot“, gehe den Bach runter.

Auf den ersten Blick mag das so wirken. Der bevölkerungsreichste Stadtteil des Waldviertels, der wegen des früheren Flüchtlingslagers früh über Infrastruktur von E-Werk über Kanal und Kläranlage bis Spital und ein dichtes Netz an Shops verfügte, hat einiges hinter sich. Die Pleite des einstigen Leitbetriebes Bobbin ist Jahrzehnte später noch in vielen Köpfen. Post, Bank Austria, Volksschule, Arbeiterheim oder Gastro-Legenden wie Smolik, Kaltenböck und Hackl verschwanden.

Tot ist „Gmünd 2“ aber noch lange nicht! Es hat durch Agrana, Leyrer+Graf oder Spital die meisten Jobs der Stadt, intakte medizinische Versorgung, ein tolles neues Museum und Nahversorgung von Apotheke über Bäcker, Frisör, Trafik, Wirte bis zum Gärtner. Der Spar, um den so gezittert wurde, harrt nach dem Neubau der Wiedereröffnung. Wer hier jammert, tut das auf hohem Niveau.