Braucht eine Stadt mit weniger als 5.500 Einwohnern echt zwei große Fitness-Studios? Können diese – zusätzlich zum EMS-Trainingszentrum – langfristig bestehen? Diese Fragen drängen sich angesichts der Überlegungen der renommierten „Mrs. Sporty“-Gruppe für Gmünd auf.

Die Fragen wurden ähnlich schon wegen des scheinbar unbegrenzten Aufstiegs der Bezirkshauptstadt zur Supermarkt- Hochburg mit bald sieben großen Märkten und einem achten in Planung (dem dann zweiten Eurospar) gestellt – während anderswo mit höchstem Einsatz gegen das Sterben der Nahversorgung gekämpft wird. Klar, die Einwohnerzahl geht auch in der Bezirkshauptstadt zurück, die Älteren werden mehr, die Jungen weniger. Aber: Gmünd hält der Negativ-Spirale ein Einzugsgebiet mit mehr als doppelt so viel Einwohnern wie Zwettl – immerhin größte Stadtgemeinde im Waldviertel – auf gleicher Fläche entgegen, hat in der Region die meisten Touristen und mit 4.000 Arbeitsplätzen auch die höchste Job-Dichte. Gerade ein buntes, hochwertiges Kauf- und Freizeit-Angebot erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass verbrachte Zeit in Gmünd mit dem Einkauf oder Training verbunden wird. Das bringt wieder- um die Basis, auf der weiterer Ausbau gedeihen kann.