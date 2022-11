Pleite tut weh

Jahrelang war vielen Menschen im Gmünder Bezirk kaum bewusst, was sich hinter dem Namen NBG verbirgt. Jetzt muss er als Synonym für grenzenlosen Optimismus und bodenlosen Fall herhalten, und wird teils schon das ganze gleichnamige Firmengeflecht um Glasfaser-Pionier Karl Bauer totgesagt – obwohl mit dem Rohlingswerk eine einzige seiner Gesellschaften scheiterte.

Aber klar, der viele Millionen Euro schwere Crash tut weh – den Betreibern, Gläubigern und Kunden, 70 um den Job umgefallenen Beschäftigten, dem ganzen Wirtschafts-Standort. Nach den harten Jahren mit Pleiten und Abwanderung war NBG doch ein Teil jener Erzählung, wonach es sich lohnt, auch bei uns Visionen zuzulassen und mutig in die Zukunft zu gehen. Jetzt ist die Zukunft die größte Frage: Wird es gelingen, in einem extrem dünnen Markt wen zu finden , der sich österreichische Bedingungen antun und hier weiter erzeugen will? Andernfalls droht ein Zerfall in die Bestandteile. Ein leer geräumter Betriebskoloss, für andere Aufgaben schwer nutzbar, wäre eine Katastrophe für Gmünd.