Da fällt der Weg ins Trainingslager nach Lindabrunn am Freitag gleich noch viel leichter. In verschiedenen Variationen angetreten, bei verschiedenen Witterungen gegen unterschiedlich starke Gegner getestet, aber unter dem Strich stand immer ein Schremser Sieg. Damit ist das Sportliche endgültig wieder in den Fokus gerückt.

Was man bisher gesehen hat, war vielversprechend. Vor allem die sieben Tore von Neo-Stürmer Vojtech Preucil stechen hervor, aber auch Fädenzieher Peter Sulek traf bereits doppelt und scheint jetzt schon gut mit seinen neuen Mitspielern zu harmonieren. Berke Dede scheint motiviert, ist bei allen Trainings und traf ebenfalls schon. Es scheint, als hätte der ASV bei den Neuen ein gutes Händchen bewiesen; dass die Neuen sich auch gut mit dem ohnehin starken bereits vorhandenem Kollektiv verstehen.

Klar, das war jetzt erst eine Woche. Und klar, das alles bringt erst etwas, wenn sie diese Leistungen weiterhin bringen und dann auch in der Liga wiederholen können. Aber, dass vor allem Neo-Stürmer Vojtech Preucil in seinen ersten Testspielen derart eingeschlagen hat, nimmt vielen Kritikern jetzt den Wind aus den Segeln, sorgt für Ruhe. Nach den unruhigen vergangenen Wochen ist das Balsam auf die zuletzt geschundenen Schremser Seelen.